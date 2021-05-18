天阶控股股价暴涨25％ 答复新交所询问

（早报讯）天阶控股（The Place Holdings）今天（5月18日）股价暴涨24.56％而且交易非常活跃，它答复新交所质询时表示，集团在正就多个机会和项目进行谈商，但没签署达成协议，也不保证会达成任何协议。而公司最近的一些宣布，也可能解释今天股票交易的异常情况。

天阶控股今天股价节节上涨，尤其在午盘涨速加快许多，全天共涨2.8分，闭市报14.2分，交易量高达8275万股，在活跃股榜单上位居第四，成交总值1078万元。去年底时天阶控股股价才3.3分，今年来涨幅高达330％。

它闭市前半小时透露，新交所质询其股票交易异常的原因，并在晚上10点过后透露对新交所质询的答复。

天阶控股表示，集团持续和积极的寻求潜在投资、合作和扩充业务的项目和机会，以提高增长和股东价值。虽然集团目前正就多个机会和项目进行谈商，但没签署达成协议，也不保证会达成任何协议。

此外，它披露，公司最近在5月3日、5日和9日的宣布，可能解释今天股票交易的异常情况。

天阶控股在5月3日宣布了关于公司参与的发展项目的正面发展——它已完成收购Realty Centre的交易。之后在5月9日，本地媒体报道One Bernam项目的首阶段100单位推出第一个周末，便有超过80％单位售出的消息。Realty Centre就坐落在One Bernam的隔壁，One Bernam是99年永久地契，而Realty Centre则是坐落在一块永久地契。

此外，在5月5日，公司宣布世联评估公司重新评估子公司天阶云台万润（修武）房地产发展位于云台山景区的土地，在改变土地规划用途后，从商业改为住宅用途，总楼面增加，住宅单位可以销售给更广的买家，土地使用权也从目前的40年增至70年。该面积约27万零501平方米土地的估值，大增329％或3亿6900万元人民币，达到4亿8100万元人民币。