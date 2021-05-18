11起无关联确诊者 多数到诊所求医发现染病

（早报讯）本地新增的11起无关联冠病社区病例，几乎都是在出现冠病相关症状后到诊所看医生，做了检测才确诊染病。

本地未找到关联的冠病社区病例持续攀升，今天（5月18日）新增11起，连续三天呈双位数。

确诊病例来自各行各业，包括诊所助理、肉骨茶餐厅厨房工作人员，商场家具商店工作职员、星展银行投资银行从业员以、内政部职员、招聘公司经理、食品工业员工、贩卖机装货员兼送餐员等。他们年龄介于26岁至95岁。

年纪最高的95岁妇女是退休人士。她是在本月15日出现咳嗽症状，隔天因其他病因送至樟宜综合医院，接受冠病检测后17日确诊。

确诊的51岁诊所女助理则在Dorothy's Baby & Child诊所工作。她在15日出现发烧、感冒和咳嗽的症状，17日到综合诊疗所求医，同一天确诊。这名女子已经接种疫苗。

根据卫生部文告，其中一起无关联病例是在实龙岗花园“哥打正宗肉骨茶”担任厨房工作人员的35岁马来西亚籍男子。

他上周六（15日）出现症状，到家庭诊所求医后，被诊断为肌肉酸痛。他前天开始咳嗽，到同个家庭诊所求医，并在接受检测后确诊。

另一名无关联病例是在福南（Funan）阁室（Courts）工作的31岁本地男子。

他上周四（13日）开始流鼻涕，喉咙痛和咳嗽，却一直到两天后，即15日出现失眠症状才求医，并在接受检测后确诊。