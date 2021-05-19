（早报讯）美国隔夜股市再度全面收低，道琼斯工商指数跌超过260点或0.78％。标普500和纳斯达克指数各跌0.85％和0.56％。

疫情升温之际投资者对通货膨胀和利率上升的担忧退减，促使各地股市获得趁低吸购活动的支持继续从最近的调整中回升。反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数继周一回涨0.81％之后，昨日劲涨62.94点或2.04％，闭市报3142.63点，已收复上周逾半失地。

今日（5月19日）可关注股票：

1. 一合环保控股（Enviro-Hub Holdings）要求暂停交易。

2. 大华银行（UOB）计划发售7亿5000万欧元（约12亿1978万新元）的固定利率资产担保债券（covered bond），每年的票息率为0.10％，2029年到期。

3. 博纳产业（Propnex）拓展柬埔寨市场，这是集团第四个海外市场。PropNex Cambodia的经纪团队约有500人，总部在金边，暹粒（Siem Reap）和西哈努克城（Sihanoukville，俗称西港）设有分行。

4. 圣和控股（JEP Holdings）的独立财务顾问W Capital Markets认为，UMS控股提出每股0.20元的收购献议即公平也合理，独立董事建议股东接受献议。这项献议将于6月2日下午5时30分截止。

5. 豪利控股（Oxley Holdings）的澳大利亚子公司Pindan Group因为冠病疫情冲击，申请进入自愿管理破产程序（voluntary administration）。豪利控股截至今年6月底的财年估计将因此出现一笔5000万元的非现金支出，其中包括注销Pindan Group的净资产。

6. 天阶控股（The Place Holdings）回应新加坡交易所询问时指出，公司在5月3日和5日披露了一些和项目有关的信息，可能是造成公司股价大幅波动的原因。公司于3日披露完成收购位于丹戎巴葛的海德大厦（Realty Centre），并于5日披露子公司天阶云台万润一幅土地的估值上升。公司股价昨天闭市报14.2分，涨24.56％。