禁堂食后餐盒订单量激增 供应商：货源充足价格稳定

（早报讯）政府上周宣布收紧防疫措施，本月16日至下个月13日禁止堂食后，餐饮业者都向供应商加订比平时多一到三倍的外带餐盒。

受访供应商表示，餐盒货源充足，价格稳定，只是考虑到订单量激增，他们需要更多时间送货和加订货品。

远扬私人有限公司老板曾源坤（51岁）受访时说，禁止堂食宣布一出，公司接到的餐盒订单增加了两倍。

他说：“我们货源完全充足，但每个顾客订单增加一两倍，送货人手就那么多。不是没货，是一时之间无法交货。”

曾源坤也说，约两个月前，纸张、塑料等材料在全球出现供应短缺情况，导致价格涨价，加上当时运费也涨了一两倍，总成本因此提高15%到20%。当时，他们已将商品价格上调10%，再自行吸收部分增加的成本。如今整体情况稳定下来，未来这一个月，曾源坤没计划涨价。

煻记贸易平时主要供应餐饮业者塑料餐盒餐具。该公司陈姓负责人说，上周五后供应一度吃紧主要是因政府宣布来的突然，顾客都至少多订了三倍的货。

他透露，政府做出宣布后，他也已多订了两倍货源以应付顾客下来一个月的需求。有了去年的经验，公司这次也建议顾客比平时订多20%就好，帮助顾客控制订货量。

提供可堆肥化包装品的BioPak公司受询时则说，禁止堂食宣布一出，公司每日营业额增加了超过五倍。

BioPak公司销售总监杨荃杰（36岁）表示，新加坡的货源向来保持充足。虽然难免有断货的情况，但供应还是稳定的。

有小贩表示，禁止堂食的宣布一出，塑料餐盒价格就涨了三成。但也有摊贩说没注意到餐盒价格有大幅上调。

CFJ Chicken and Crab负责人许耀元（60岁）受访时说，他在政府做出宣布当天就马上打电话给供应商，结果塑料餐盒的费用当天就涨了三成。

三巴旺山熟食中心小贩许振炳（71岁）则说，他没注意到餐盒最近价格有大幅度增加，他平时也不收取外带餐盒费。他没有因为禁止堂食的宣布多订货。