摸清店家钱袋藏哪“眼尖贼”拿了就跑 监30个月

（早报讯）锐眼窃贼每每在商店打烊前，都能摸清店家结账后的钱袋放在何处，并快、狠、准地拿了就跑。一个多月内四家商店遭殃，窃贼被判坐牢30个月。

被告扎丝尼（52岁）共面对11项控状，其中包括偷窃及鲁莽行为的罪状。

主控官昨日（5月18日）以其中六项提控，余项则交由法官下判时一并考量。

根据控状，被告在2019年9月13日至10月22日之间，从四家商店内偷走共约4172元，第一家遭殃的是位于后港中路第811座的一家工厂。

2019年9月13日下午1时47分，工厂女职员打开公司的保险箱，本想拿出钱去存入银行。

打开保险箱后，她转身背对保险箱，数着收银机内的零钱。她突然听见一阵脚步声，转头只见钱袋已不翼而飞。

调查发现，案发时被告正好经过，见保险箱开着，心生歹念，快步上前抓了钱袋就跑。他共偷走了1972元4角的现金。

同年10月1日晚上10时15分，被告再度犯案。当时，他来到盛港河滨坊（Rivervale Mall），见披萨店的员工正准备打烊，看到有个开着的橱柜，就趁没有人注意时把放有现金的抽屉偷走。

隔天下午1时许，被告在芽笼路一家超市外，见正要换班的收银员把钱袋放进柜台下的橱柜后，没有上锁就离开。

他便趁机把钱袋偷走，钱袋里共有1700元现金。

被告前科累累，称找辅导员求助，但因无法负担辅导费用，结果手头一紧又再次出手。

已被还押的被告通过视讯哭着向法官求情，说自己已知错，保证不会再犯。他说，现在的妻子是他的第三段婚姻，他不希望再因此家庭破裂，恳求法官从轻发落。法官最终判他坐牢30个月。