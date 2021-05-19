2新生被逼跪地及遭撒尿 义安理工28学生受处分

（早报讯）义安理工学院两名学生被逼跪地和身上被撒尿，视频疯传引发热议，校方经调查后，已对28名参与的学生采取纪律行动，包括停学处分。

据媒体早前报道，一段视频于3月22日传出，拍摄内容是义安理工学院的两名学生在厕所内，被逼跪地和让人在他们身上撒尿，警方事后展开调查。

校方也在事发当天，即3月20日，展开调查，并为涉事学生提供辅导。

据《海峡时报》报道，校方于本周一（5月17日）发送给学生的电邮指出，校方针对此事展开的纪律调查显示，共28名学生需对此事负责，他们都是就读第二年与第三年级的男学生。

纪律调查于4月19日进行至21日，上述28名学生须接受纪律处分，包括须接受辅导以及停学等。

校方在电邮中透露，28名学生当天参与了为学生协调员举办的试验项目，项目是为准备学生会的迎新节目。

电邮指出，当试验项目结束后，在其中一人的带领下，共28名学生集聚校园内厕所，参与了这个“好玩”的不当行为。

学生随后拍下视频与照片，与朋友分享，并上载到社交媒体。校方则于3月25日起，暂停学生会的活动。

事件发生后，社交媒体也流传一些关于学生会过去活动和行为的指控。

校方则回应说，在收集过去活动的反馈和事情的当儿，将需要更多时间来完成调查，但若发现任何不当行为，将毫不犹豫采取必要行动。

此外，这些学生因没戴口罩或维持安全距离而违反冠病防疫措施，校方已在学生行为守则中加入反霸凌条例，以及加强教育力度，强调相互尊重和负责任行为的重要性。

“我们鼓励所有学生挺身举报那些他们感到不适的活动，即使这些活动看起来是自愿性的行为。”