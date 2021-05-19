四个餐饮场所和九人违反安全管理措施

（早报讯）四个餐饮场所和九人因违反安全管理措施，被令暂时停业或罚款，永续发展与环境部呼吁公众遵守高警戒解封第二阶段的抗疫措施。

永续发展与环境部今天（5月19日）发文告说，被令暂停营业的两个餐饮场所是南波那维斯达路Viva Vista商场的HooHa Restaurant & Cafe，和纬壹科技城ALICE@ Mediapolis的飞镖酒吧Darts Legend。

HooHa Restaurant & Cafe在本月14日晚上10时30分后，允许顾客喝酒，并提供卡牌游戏和音乐娱乐。这已是餐厅第三次违例，新加坡食品局下令餐厅停业30天。

Darts Legend本月14日允许顾客在飞镖机上玩飞镖，这是飞镖酒吧第二次违例，食品局要求店家停业20天。

另外，义安城食阁Food Village和餐厅The Sushi Bar Dining因没有确保顾客间维持安全距离，各被罚款1000元。

本月16日，到访国家公园局管理的公园和海滩的九名公众，违反了最多两人一组活动的条例而被罚款。

配合高警戒解封第二阶段的防疫措施，公园局管理的公园和花园内所有戏水游乐设施和戏水区将继续关闭至6月13日。若出现人潮聚集的情况，公园局也将在暂时关闭部分公园和海滩的某些区域、草坪和停车场等设施，以确保公众保持安全距离，等人潮减少后再重开。