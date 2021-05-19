李总理：冠病提醒世界在多边机制下促进国际合作 加强互信更为重要

（早报讯）冠病疫情促使许多国家基于国家安全考量重新思考有关供应链设置的政策，但李显龙总理指出，每个国家都在境内制造所有货品既是“有害的安排，也是不可能的任务”，疫情提醒世界在多边机制下促进国际合作，加强互信更为重要。

配合美国商会在线上举行的全球经济复苏论坛，李总理接受美国商会副会长薄迈伦（Myron Brilliant）的视讯访问，访问录像今晚播出。

谈到疫情下，国际社群如何确保贸易保持开放、避免破坏供应链时，李总理说：“如果每个国家都尝试在境内制造所有货品，这将是一种非常有害的安排，也是不可能的。”

他指出，货品的最后组装可以在各自国内进行，但如果要求每一个部件都在境内生产将是非常困难的一件事，若所有原材料也要自己出产，那在多数情况下是不可能的。

李总理强调，各国必须合作，虽然现在的生产方式更倾向于“以防万一”(just in case)，而不是“及时生产”(just in time)，但这类安排如果进行到极致将会大幅度推高价格。

“你甚至不可能自己独力生产疫苗，因为除了疫苗的原材料之外，你还需要瓶子、瓶塞以及来自世界各地的其他物品。”

要确保全球贸易保持开放，李总理认为通过双边模式逐一国家进行谈判非常困难，聚集更多伙伴进行多边合作，建立适合各方的规则以及互信才是较为理想的方式。

“美国政府恢复和世界贸易组织的互动让我感到欣慰，因为该机构虽然存有一定弱点，但各国应该携手合作加以改善和增强，而不是抛弃它或将它边缘化。”

李总理认为，各个区域当中也有不少合作契机。他指出，美国曾经是《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的主要设计师，目前该协定大致上也是美国所设想的模样，美国应该重新加入这个协定，但他也知道美国目前无论是国会或全国的政治氛围，都不适合推动重新加入协定一事。

“我希望有一天氛围会改变，美国能够在不久的将来寻回推动积极贸易议程的方式，也许在某一天找到重返CPTPP的办法。”

CPTPP的前身《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），是美国构想的经济联盟，但美国特朗普总统在2017年退出TPP，日本之后主导修改并重新命名为CPTPP。这个新协定由11个成员国签订，在2018年12月30日生效。

李总理说，除了传统贸易模式，新加坡也积极推动数码经济和绿色经济等领域的合作协议，比如为数据传送和储存制定标准，以及在绿色融资和可持续发展标准等领域进行合作。“这些或许在美国现今政治氛围中更能让人接受，也更可行。”

另外，美国重回《巴黎协定》并决定履行承诺，在李总理看来是一个“大优势”，因为如果美国不参与，其他国家都会指美国在搭便车，不愿付诸行动。他指出，年底在英国举行的《联合国气候变化框架公约》第26届缔约方大会，将是推动环保议程的下一个契机，新加坡希望大会能够取得成功。

李总理在访问中也阐述了对中美关系的看法，以及对冠病疫情的观察。他指出，一些地区在疫情下出现保护主义抬头的趋势，但新加坡不可能闭关锁国。

“新加坡是一个小而且开放的国家，无法承担封闭边境的后果，必须顺应局势变化应对问题。就算在疫情暴发时，我们也需要食物和燃油的供应，同时允许人们出入境。

他强调，这些活动继续进行具有一定风险，但是不可避免的，国家唯有采取冠病检测、追踪病患接触者，以及按照程序审核入境者，保障人民的安全。