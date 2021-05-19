李总理：中美须兼顾国际姿态和国内政治舆论

（早报讯）中美两国存在许多合作机会，但双方需要决心开展合作并接受彼此原本的面貌，同时寻找可合作的共同点。李显龙总理认为，两国要同时兼顾国际姿态和国内政治舆论，对内说明他们将通过与其他国家的合作来维护国家利益。

李总理近日接受美国商会副会长薄迈伦（Myron Brilliant）的视讯访问，访谈今晚（5月19日）在美国商会线上举行的全球经济复苏论坛上播放。

他强调，中美关系如果恶化，全球局势将很紧张，小则造成担忧，大则引发冲突，亚太地区也必将受影响。这对于大小国家都不利，对中美两国也一样。

“这是因为，美国和中国都是经济和科技能力极为强大的国家，拥有先进科技、武器、核能力。中国人民解放军和美国武装部队，分别是世界上最新进和最强大的武装部队，但美国军力再强，也不可能在开战时不会伤亡，以为可承受很多的损伤。因此，如果两国起冲突，必定两败俱伤。”

李总理在今年3月接受英国广播公司专访时曾说，中美现在比五年前更有可能发生军事冲突，但这样的可能性目前还不高，如果两国谨慎行事，军事冲突仍可避免。

回答薄迈伦中美关系可如何走上更稳定的道路时，李总理重申两国存在许多合作机会。“气候变化是其中之一，中美正就此对话，美国气候特使克里（John Kerry）也访问了中国。”

他认为，中美合作不能止步于气候变化，下来还能扩展至核不扩散、公共卫生和全球大流行等议题。两国也可合作确保全球贸易体系稳定，让各国可进行进出口与贸易活动，推动企业发展和实现繁荣。

但要实现中美两国进一步的合作，两国须同时兼顾国际姿态和国内政治舆论。

李总理说：“两国都存在国内政治舆论，就算是中国人也如此。但（两国须）克服民族主义的情绪反应，申明‘我们将维护国家利益，但我们会通过与其他国家合作来实现这点。不管我们是否完全信任对方，不管对方是不是我们的挚友，他们都必须是我们在这地球上的合作伙伴。’”

对于中国而言，能否做到这点事关重大。李总理认为，中国人来到不仅仅觉得已站起来和富起来的节点，他们希望变得强盛也希望获得这样的肯定。

“但你强起来后，不代表你是世界上唯一的强者。你必须知道如何长远地让其他人接受你的强大，正如美国自第二次世界大战以来所做到的那样。”

李总理进一步解释，美国虽拥有最强大的舰队、战机和陆军，但仍在世界各地广交朋友。人们与美国合作，不仅是因为畏惧它，也因为认为美国为他们留有空间，而美国大体上在造福世界。

“要中国人采取这样的态度，需要时间。”

至于美国，它则得接受中国是切实存在的，不会消失，因此必须与中国合作。李总理说：“你可以尝试影响中国，但你不能改造它。它不会变得像欧洲国家那样，更别说是像美国。”

李总理认为，要接受这点，对美国是一个很大的心理难关，因此需要伟大的政治领袖来促成两国的合作并促使美国人配合这样的政策。他强调，这正是美国需要的。

“若不这样做，两国会起冲突，而双方都不会蜷缩起来等死。”

他重申，如今的中美关系，与冷战时的美苏关系不同。“中国没有波将金村庄（Potemkin village，指专门营造假象的建设和举措），它是真实的，不论是它的活力、创新能力、动力、繁荣，或争取成功的决心。美国也不是一个衰败凋零的社会。因此，透过某些方法，两国必须走到一起，而这是两国政治领袖的责任。”