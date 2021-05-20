（早报讯）本地新增五个感染群，活跃感染群目前有24个。

根据卫生部昨天（5月19日）晚上发出的文告，Sms Infocomm公司两名54岁和36岁的马来西亚籍女职员本月15日确诊后，当局再发现与其中一人密切接触、同在该公司上班的29岁马国女子染病。这名女子本月17日被隔离，同日出现症状，隔日确诊。

仁泰堂食品工业（Jin Tai Tong Food Industries）也在Jin Tai Mart药妆店一名55岁货仓助理本月15日确诊后，相继圈出四名病例，包括昨天通报的一名仁泰堂26岁越南籍货仓助理和仁泰堂食品工业一名39岁中国籍货仓助理，形成感染群。

围绕早前确诊的22岁Invade Industry女职员、29岁男数码网页设计师和77岁家庭主妇也出现感染群。

樟宜监狱感染群新增三名确诊病例，三人都是囚犯，并在监狱厨房工作，与早前确诊的39岁樟宜监狱厨师密切接触。另有一名病例初步确诊染病。

新加坡监狱署昨天发文告说，这三名病例自本月13日起隔离，确诊后已转往史拉兰公园中心的隔离设施。其他在A5大楼的囚犯和职员，第二次聚合酶链式反应（PCR）检测都呈阴性，当局下来几天还会让他们反复接受检测，及早发现潜伏病例。

其他感染群方面，樟宜机场感染群增加八起病例，达95人。新增的病例包括三名小学生，分别是就读于白沙小学的12岁女生、就读于圣斯德望学校（St. Stephen's School）的11岁男生和就读于圣安东尼女子小学的12岁学生。他们都是感染群中其他病例的家人。

补习中心Learning Point感染群增加三起病例，扩大至27人。