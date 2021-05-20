（早报讯）美国隔夜股市连续三个交易日收低。道琼斯工商指数和标普500各跌0.48%和0.29％，纳斯达克指数则持平作收。

随着对通货膨胀的担忧导致美国周二隔夜股市下滑，本地股市昨天也随大多区域股市下跌。新加坡海峡时报指数周三跌38.42点或1.22%，闭市报3104.21点。

今日（5月20日）可关注股票：

1. 丰树工业信托（MIT）要求暂停交易。

2. 荣控股（Sakae Holdings）指出，KPMG和公司的法定审计师德勤（Deloitte）已经向公司提交最终报告，两份报告的观察结果也已向公司的审计委员会和新加坡交易所汇报。审计委员会与董事会一致认为，两份报告都指出，未发现公司有欺诈或不诚实的不当行为。尽管如此，公司意识到内部控制可以进一步改善。公司已经在2019年4月任命了外部顾问针对内部控制政策，展开检讨。公司也据此提出了数项改善，并获得董事会同意。公司表示，将继续改善内部控制程序。

3. 上海实业环境控股（SIIC）的附属公司双鸭山龙江环保水务有限责任公司宝清分公司，与宝清县住房和城乡建设局签署一项扩建污水处理厂的项目。该厂每日可处理4万吨污水。

4. 无招牌海鲜（No Signboard Holdings）披露，公司控股股东Gugong Pte. Ltd.以每股0.07元，将它持有的大约925万股，转让给Su HaiJin。交易完成后，Gugong的持股将由74.91％，减少至54.91％。据公司了解，买方是一名商人，在新加坡有业务。他与Gugong、公司或公司的任何主要股东或董事都没有任何关系。无招牌海鲜执行主席兼总裁林荣森是Gugong的控股股东。