王瑞杰：亚洲国家能在稳定国际秩序上贡献更多

（早报讯）世界正面对自冠病暴发以来最严重的新一波疫情，亚洲在抗疫道路上再次来到十字路口，各国这时更应寻找共同合作议程，包括加强及扩大现有区域自由贸易协定架构，一同贡献于群策群力建立一个更稳定的国际秩序。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期四（5月20日）线上参与由日经（Nikkei）举办的第26届“亚洲的未来”国际会议时，呼吁各国抵抗“疫苗国族民族主义”，也加强各领域的区域合作。

他说：“如果我们不加大国际合作力度控制病毒传播，或将面对一波又一波的疫情，陷入无止境的恶性循环。”

王瑞杰认为，全球各国过去一年在建立合作上取得一些成绩，包括在科研方面共享许多信息，但这仍不足够。他提出三项建议，希望亚洲各国能集体贡献于群策群力建立一个更稳定的国际秩序。

首先，王瑞杰在演讲中指出，现有的《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）与《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）都为区域合作框架提供重要的基础。他希望下来这能扩大至涵盖整个亚太区域、有美国、中国与印度参与的自贸协定。

“这样的自贸协定下来将能形塑各国之间的经济关系与区域的战略地缘环境。”

在区域合作方面，王瑞杰也认为一旦时机对了，各国在冠病复苏道路上必须以安全的方式逐步恢复跨国界的人员往来。

第二，王瑞杰希望亚洲各国能在艰难的课题上继续展开具建设意义的对话。这包括希望亚细安与中国能继续推进《南中国海行为准则》的磋商。

最后，王瑞杰认为，亚洲基础建设需求的资金缺口料会在冠病后进一步扩大，各国应投资于区域建设，一同提升区域各国的生活水平，共享增长的果实。