王瑞杰：期待中美形成良性竞争关系

（早报讯）美国与中国领导近期在对话过程中都努力做到求同存异，初步迹象也显示两个大国在一些重要全球挑战上愿意寻求共同的合作基础。新加坡期待中美关系逐步稳定，最终形成良性竞争与合作并存的新关系。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期四（5月20日）在参与日经（Nikkei）举办的第26届“亚洲的未来”国际会议时，分析了目前中美的竞争局势。他认为，尤其在亚洲，中美两国下来仍会争取更大的战略影响空间，但两国仍可避开零和博弈，在稳定的架构中建立良性竞争关系。

他指出，区域其他国家也希望能与中美两国展开具建设意义的合作。

他说：“健康的竞争能激发创意，两国可以共同合作，为解决全球挑战创造更好的方案。”

根据王瑞杰的观察，中美两国今年3月在阿拉斯加对话上虽剑拔弩张，举行会议仍显示双方认同有对话的必要。他指出，美国拜登政府也表示中美之间有合作的空间，中方领导则在会上呼吁求同存异，寻求互利供应的合作机会。

王瑞杰也点出，中美在历史上曾寻找到可合作的共同点，一同解决全球挑战，而如今两国在全球气候危机问题上就形成初步合作共识。他说：“我期待看到美国和中国在对抗冠病上有更密切的合作，展现国际领导能力，带领我们迈向复苏的道路。”