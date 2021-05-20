全福基金会为加沙难民募捐

（早报讯）全福基金会和联合国近东巴勒斯坦难民救济与工程处向公众募捐，为受加沙战乱影响的人民提供卫生、救济和社会服务。

全福基金会（Rahmatan Lil Alamin Foundation）今天（5月20日）发布文告说，加沙伤亡惨重，基础设施毁坏不堪，原本颇高的社会心理压力加剧。

至今有190万名巴勒斯坦人住在加沙，超过七成是注册难民，他们急需联合国近东巴勒斯坦难民救济与工程处（简称UNRWA）的紧急人道援助。至今有5万6000多名巴勒斯坦人在加沙流离失所。

筹款活动5月22日至30日在网上展开。所有捐款将通过在地运作的UNRWA为受害者及家属提供人道援助。公众可通过以下平台捐款：