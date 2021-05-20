KOI和LiHO暂关商业区和校园分店

（早报讯）政府上周刚宣布收紧防疫措施，部分泡泡茶店紧接着宣布，暂时关闭一些中央商业区和校园里人潮变少的分店。

KOI（15日）在面簿发贴文宣布，会暂时关闭丹戎巴葛坊、幸运商业中心（Lucky Plaza）及The Arcade的店面，并呼吁民众保护自己的安全。KOI并没有显示分店几时会继续营业。

LiHO则在17日时在面簿上宣布，鉴于目前本地的疫情情况，将暂时关闭八间分店到6月13日。这些分店包括首都剧院商场（Capitol Piazza）、新加坡国立大学、莱佛士坊一号，圣淘沙海滩捷运站、樟宜机场第三搭客大厦、幸运牛车水、Tekka Place和Jcube。

LiHO的贴文也为那些受分店停业影响的公众列出最靠近的其他分店，方便他们前往购买。

去年病毒阻断措施期间，政府曾一度暂停卖泡泡茶等所有非关键的必要服务。

学生受访时说，泡泡茶一些分店暂停营业对他们影响不大，因为也可以在订餐平台上买。

李佩颖（20岁，学生）昨日听朋友说泡泡茶店要关闭，以为与去年病毒阻断措施期间一样，全部禁止营业，后来才发现只是部分暂停营业。“我又要去抢泡泡茶了。”

刘安琪（17岁，学生）也说，“我觉得暂时停业的分店并不影响大众购买泡泡茶。我们也可以在Grab或Foodpanda上订外卖，非常方便。”