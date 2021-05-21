（早报讯）美国隔夜股市连跌三天后，周四回弹。纳斯达克指数涨1.77%，标普500和道琼斯工商指数各涨1。06％和0.55％。

本地股市交易活跃，但难敌本地冠病疫情蔓延带来的负面影响。新加坡海峡时报指数昨天早盘一度上升至3128.77点，最后回落至3109.81点，仅上升5.60点或0.18％。

今日（5月21日）可关注股票：

1. 丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）以每单位2.696元，私下配售1亿9026万个新单位，认购率为3.1倍。它也将通过不可弃权优先献售（non-renounceable preferential offering）约1亿1758万个新单位，献售价定为每单位2.64元。信托通过此次股权融资集资大约8亿2330万元。

信托要求恢复交易。

2. 绿科控股（ecoWise Holdings）要求暂停交易。

3. 主题乐园管理公司沈休闲集团（Sim Leisure）回应新加坡交易所询问时指出，经过审计，公司的净有形资产应为6337万令吉（约2036万新元），而非未经审计财报披露的6304万令吉。由于资讯有误，公司早前延后原定于5月31日召开的特别股东大会。

4. 卫星服务供应商NGSC公司接到21名少数股东以及控股股东Telemedia Pacific Group来函，要求召开特别股东大会，罢免独立董事Ng Yoke Ping, Pauline，以及她在公司、子公司、附属公司以及被投资公司的所有职务。公司表示正在准备召开大会的事宜。

Ng Yoke Ping对此回应说，她不清楚被罢免的理由，至今也未得到任何说明。她表示自去年7月被委任为独立董事以来，克尽己责履行职务。

5. 投资控股公司HHH Co向新义发企业（Sin Ghee Huat）提出的有条件全面收购献议已达门槛，转为全面无条件。收购献议的截止日期也从6月14日延长至6月28日下午5时30分。