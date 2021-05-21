后港8道第506座组屋居民 今午1时起接受冠病检测

（早报讯）有数起冠病确诊病例住在后港8道第506座组屋，卫生部今午开始分两天，为该座组屋的约120户居民进行强制性的冠病检测。大多受访居民获知消息后深感震惊与担心。

卫生部昨晚（5月20日）发文告说，当局的流行病调查发现，有数起冠病确诊病例住在后港8道506座组屋，为以策安全，该座组屋所有居民必须在今明两天强制接受冠病检测。

当局已向受影响居民派发传单，同时也会发短信通知，并在组屋底层张贴告示，通知居民在今天下午1时至晚上8时，以及明天早上8时至下午4时之间，到组屋底层的检测站接受检测。

记者今早9时走访该座组屋时，工作人员正在紧锣密鼓地在组屋底层设立检测站。组屋底层也被铁栏围起，避免他人随意进出。

受访居民对于同座组屋有确诊病患，以及所有居民都必须接受检测感到震惊，也担心自己是否会染病。

住在该座组屋的居民陈素凯（60岁，家庭主妇）受访时说，自己昨晚看新闻获知消息后感到非常害怕，整晚都睡不着。

“我们邻居之间有互相提醒要戴好一点的口罩，做好防疫措施，我下午的时候会来接受检测。”

另一名居民何淑环（53岁，家庭主妇）也说，自己为怀有身孕的儿媳妇，以及两岁的孙子感到非常担心。

“孙子还小，如果等一下要下来接受检测，我怕会有很多人，他又不愿意戴口罩。”