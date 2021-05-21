肃毒局突击裕廊东一单位 灭火器内搜出海洛英

（早报讯）不法之徒灭火器内藏毒，中央肃毒局逮捕7人。

中央肃毒局前天发文告，指本周二（5月18日）展开取缔行动，并逮捕七名涉毒者，这些人包括六名本地男子与一名永久居民女子，年龄介于26岁至48岁，起获的毒品市价近85万元。

文告指出，事发傍晚，当局突击裕廊东1道的一间住宅单位，逮捕了26岁与28岁男子，经搜查，起获466克海洛英与7克冰毒、制毒器具与4585元现金。

逮捕行动之前，还有一些毒品被丢出窗外，不过官员随后起获这些毒品，即1.821公斤海洛英和518克冰毒。

根据当局提供的照片，上述单位内起获的466克海洛英被藏在一个灭火器内。

文告揭露，当天另一起行动中，在菜市街一间住宅单位分别逮捕了48岁、26岁与31岁男子，从48岁男子处起获55克冰毒，26岁男子被带到同一楼的另一地点后，当局起获了3克冰毒。

31岁男子被捕时曾激烈挣扎，官员制伏对方，并经搜查后搜出25克冰毒。

同天傍晚，跟进早前的逮捕行动时，当局在黄埔罗弄柠檬（Lorong Limau）逮捕另一名31岁男子，被带到附近住宅单位时，再逮捕一名27岁女子。

他们随后在单位内起获4.346公斤冰毒、6克大麻、1克克他命、超过630克摇头丸、201片埃利敏5号、一片LSD迷幻药与毒器。

当局也在单位内的一个保险箱内，起获冰毒与摇头丸。31岁男子被带到他的交通工具后，当局又起获87克冰毒。

调查正在进行中。