到幼儿园要见幼教女友不果 无业男怒扔踏板车砸窗

（早报讯）无业男和教师女友闹分手，本想和正在上课的女友谈判却遭校长拒绝，一气之下竟用踏板车把幼教校长办公室的玻璃窗砸碎，最终换来七周牢狱之灾。

这起案件发生在前年12月11日下午3时30分，地点在马林台第18座组屋的职总优儿学府幼乐园。犯案的是莫哈默·瑞杜安（33岁，音译），他共面对四项包括偷窃和恶作剧的控状，昨日（5月20日）认罪。

案情披露，被告案发时正和在上述幼儿园当老师的女友闹分手，他案发当天来到上述地点想找女友理论，但后者正在上课，被告示意她出来，对方则不理。

被告随后在窗口处朝女友大喊，校长见状，立刻让被告女友把孩子们带出教室。校长则隔着窗口叫被告离开，否则就报警。

气急败坏的被告随后在附近发现一些儿童滑轮板车（kick scooter），二话不说拿起一台，本想往墙上丢，却砸到校长办公室的窗户，导致玻璃窗碎了一地，所幸当时办公室没人。

被告干案后离开，女友立即报警。维修玻璃窗花了492.2元。

控方指出，尽管案发时办公室没人，但当时是白天，幼儿园还有许多小孩，存在危险。被告事后不仅没赔偿，还逃走。

主控官还提到，被告曾在2018年抵触放贷人法令，被判坐牢16个月并打3鞭，要求判他坐牢八周。

被告的代表律师求情时表示，被告偷的金额不多，也并非预谋干案，而用滑轮板车砸窗的举动也是当时脑子一热而冲动犯罪，希望法官从轻判罚。

法官下判时表示，被告是冲动型犯罪，鉴于当时办公室没人，造成的破坏也不大，最终判被告坐牢7周。

被告吞20片安眠药后，去咖啡店偷钱。

被告还在去年2月25日下午1时28分和晚6时以及3月1日晚8时，在马林台第59座咖啡店，偷走不同摊位共219元现金。

他在最后一次干案前正为自己找不到工作，还得照顾怀孕女友而发愁。