称“已故情郎求欢” 假灵媒骗女子上床

（早报讯）男子向前女友谎称自己是灵媒，称帮她联系上“已故梦中情郎”，借此骗她跟自己上床，还骗她卖淫，被判坐牢一年及罚款5000元。

《联合晚报》早前报道，现年31岁的假灵媒，因诱导前女友卖淫及靠她卖淫为生，抵触两项妇女宪章法令。

为保护受害人，法官下令媒体不得公开任何可能泄露受害人身份的资料，包括被告的姓名。

根据案情，被告与受害人在2013年结识，一年后开始交往，但数个月后就分手，两人过后保持联络。分手前，受害人曾告诉被告，说她在朋友的手机上看到一名男子的照片，过后经常梦见男子并爱上他，希望被告能帮忙找到男子。

2014年底，受害人突然拨电给被告，称自己的“梦中情郎”已过世但常出现在她的梦里，因此问被告是否认识灵媒能召来情郎。

被告立刻谎称自己就是灵媒，能帮她联系上情郎，但她必须保密，不然情郎的魂会被赶走。

同年12月，受害人再次提起梦见情郎一事，被告趁机说情郎想跟她做爱，而且必须和他发生关系才能与情郎的灵魂“合为一体”。

就这样，被告一步步将受害者骗上床，后来还“假传魂旨”称情郎要她卖淫赚钱，好买冥纸烧给他用。被告过后就把到手的5000多元用来偿还债务。

被告认罪后，代表律师指被告的智商低于常人，直到在2015年9月看了《绳之以法》后，才知自己犯罪。主控官反驳指被告案发时已经25岁，心理卫生学院的报告指他没患上任何精神疾病或智力障碍，他的精神并无异常。

双方无法达成共识，对于被告的智力问题展开纽顿聆讯（Newton Hearing），即当辩方不同意某个事实，而该事实对判刑具有影响力，控辨双方需聆讯以厘清该事实的真相。

经纽顿聆讯，法官指被告智商一般，有能力考虑到自己行为的后果，利用前女友的单纯制造无数谎言，满足自己的欲望及清掉自己的债务。

虽然被告声称看了《绳之以法》后才知道自己犯罪，但法官认为，被告并没有罹患影响他得知自己罪行的精神问题。

法官说，被告背叛受害人对他的信任，利用她的单纯，长达五六周地编造无数谎言。不仅如此，被告还编造谎言骗受害人卖淫来偿还自己的债务，因此必须严惩以达阻吓作用。

法官同意主控官的提议，最终判被告坐牢一年及罚款5000元。