樟宜机场感染群源头为一名接触南亚旅客的机场员工

（早报讯）初步调查显示，樟宜机场感染群的源头是一名机场员工，他是在协助入境我国的一户南亚家庭后确诊。

卫生部对第一批确诊机场员工展开系统发生学（phylogenetic）检测后，发现这些病例与B1617毒株有关联，显示病毒来自同一个感染源头。

根据新加坡民航局和樟宜机场集团今午发的文告，上述南亚家庭是在上个月29日入境我国，他们的抵境检测结果呈阳性。卫生部和民航局目前还在做进一步调查。

至今已有将近1万9000名机场员工和前线人员接受冠病检测。所有第一搭客大厦和星耀樟员工的检测结果都呈阴性，但有10名第三搭客（T3）大厦员工确诊。

由于许多确诊病例到过T3地下二层，为了安全起见，所有在这一层楼附近工作的员工，就算通过第一次检测，也被安排在本月20日之后再次接受检测。他们的检测结果还未出炉。

截至本月20日，共有43名机场员工确诊冠病，包括上述10名T3员工。其余33人是在隔离期间，或是通过早前的轮流定期检测、卫生部为T3访客安排的检测活动、或是到全科诊所看医生后才确诊。

文告指出，大部分病例由当局及早发现，高峰时段是在本月13日，确诊病例人数在这之后明显减少。所有病患没有出现重症症状，也没有人需要氧气治疗或转入加护病房。

作为预防措施，樟宜机场所有搭客大厦和星耀樟宜也将关闭期限延长至6月13日，不过航班仍能继续起降。