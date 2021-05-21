通胀与疫情因素影响 亚洲与新加坡股市涨跌不一

（早报讯）笼罩股市三天的通胀担忧阴云已开始消散并支持纽约隔夜股市回升结束三天连跌，但亚太股市今天（5月21日星期五）则涨跌不一。新加坡股市连续两天小幅攀升，但今天是本周交易最淡静的一天。

反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数，今天涨8.08点或0.26％，闭市报3117.89点，全周回涨62.87点或2.06％。

在本地市场闭市时，美国十年公债收益率又已从周三一度接近1.70％的水平回降至接近1.62％，而且美国三大股指的期货皆保持上涨，反映通胀担忧继续退减。冠病疫情继续左右交易情绪，亚洲股市因此涨跌不一。东京股市领涨0.78％，因日本批准使用另两个疫苗。悉尼上涨0.18％，香港微涨0.03％，首尔下跌0.19％，上海跌0.58％。东南亚股市涨跌不一，吉隆坡领跌，市场担心实施全国封锁。

本地股市今天交易量减至13亿元2000万股，总值减至12亿7000万元。上升股232只，下跌股202只。

海峡指数成份股逾半上涨，另有三分之一持平。海指主要的支持还是来自本地银行股，星展集团控股（DBS）、大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）股价分别涨0.71％、0.59％和0.17％，闭市报29.83元、25.62元以及11.93元。

涨幅最大的海指成份股则是创业公司（Venture）、凯德集团（CapitaLand）以及丰树工业信托（MIT），分别涨1.36％、1.13％和1.09％，闭市报18.64元、3.58元和2.79元。

丰树工业信托今早透露，它私下发售的约1亿9030万个新单位获得约3.1倍的认购率，售价定于2.696元，处在2.628元至2.696元预示价的高端。它预期将在6月1日左右发行这些新单位。

它是为了收购美国18个州的29个数据中心，而进行私下发售新单位筹集资金。该收购总值13亿2000万美元（约17亿8200万新元）。

除了通过私下发售筹得约5亿元资金，信托也将发售优先股以及贷款，来完成该项收购。信托将通过不可弃权优先献售（non-renounceable preferential offering）约1亿1758万个新单位，筹集超过3亿元资金，献售价将介于每单位2.57元至2.64元，每持有100个现有单位，可认购五个新单位。