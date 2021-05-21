冠病疫苗专家团：辉瑞疫苗对12岁至15岁青少年安全且有效

（早报讯）针对日前有12名医生向家长发出公开信，要求让本地孩童接种传统的灭活疫苗，冠病疫苗专家团回应时说，辉瑞疫苗对12岁至15岁青少年仍然安全且有效。

冠病疫苗专家团今晚（5月21日）发表声明说，目前没有可靠证据显示，传统灭活疫苗对12岁至15岁青少年的效能和安全性较高。专家团也说，发出公开信的12名医生中，有11人已撤回声明。

像科兴（Sinovac）这类传统灭活疫苗（inactivated vaccine）是把病毒“杀死”后直接制成疫苗；辉瑞疫苗采用的信使核糖核酸（messenger RNA，简称mRNA）技术，可引导体内细胞产生类似冠状病毒的刺突蛋白，刺激免疫系统产生抗体。蛋白形成后，mRNA就会被人体迅速分解，不会进入接种者的细胞核，也不会改变人体DNA。

专家团重申，辉瑞疫苗是目前全球唯一获准让12岁至15岁青少年使用的冠病疫苗。专家团和卫生科学局已仔细评估辉瑞疫苗在该年龄层进行的临床试验数据，发现疫苗对该年龄层青少年的安全性，与成年人口中观察到的情况一致。

卫生科学局是在5月18日依据流行病特别采用程序（Pandemic Special Access Route，简称PSAR），批准让12岁至15岁青少年接种辉瑞疫苗。冠病疫苗专家团也同意将辉瑞疫苗所获得的临时批准，扩大至这个年龄层。

卫生部早前宣布，将与教育部合作为12岁至15岁青少年接种疫苗，并会在适当时候宣布详情。