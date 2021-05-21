新加坡全力支持全球健康峰会拟议通过的罗马声明

（早报讯）我国全力支持20国集团（G20）在全球健康峰会上为确保各国履行抗疫责任而拟议通过的《罗马声明》。李显龙总理指出，维持健全的公共医疗体系是每个国家有效抗疫的重要环节，即使在非疫情时期，个别国家也须继续为大规模的疫苗接种等重大行政挑战做足准备。

应G20主席国意大利总理德拉吉和欧盟委员会主席冯德莱恩邀请，李总理星期五（5月21日）以非成员国代表身份在于罗马举行的全球健康峰会上发表视频讲话。他在会上呼吁，个别国家下来都应加强全国医疗体系与能力，包括国家检测、病例追踪与疫苗接种的能力，不但要能制定计划，也要有执行力。

例如，他指出，策划与执行接种计划就是重大的行政挑战，尤其在一些人口多且分布范围广泛的地方，政府的接触范围会受限。

他说：“相关的准备工作因此应该在和平时期继续进行，以阻断恶性循环，避免再以‘恐慌和忽视’（panic and neglect）的方式对待突发卫生事件。”

世界卫生组织与全球多家公共卫生机构曾在冠病暴发后审查全球的疫情应对能力，并在去年中发布一项报告指出，在大流行病方面，全球许多国家长期以来仍任由恐慌和忽视循环往复，只有在面对严重威胁时加大努力，一旦威胁减弱，就很快将问题抛诸脑后。

20国集团此次与欧盟委员会联合召开的特别峰会旨在对外发出坚持多边主义与团结合作抗疫的信息。参加峰会的领导昨天都对拟议通过的《罗马声明》（Declaration of Rome）表达支持。

《罗马声明》是一项原则声明。声明涵盖一系列与疫苗公平分配等抗疫事项相关的指导原则，也列出各国的抗疫承诺。