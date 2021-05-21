8起无关联增社区病例 其中两人近期到过西城

（早报讯）今天（5月21日）新增的30起社区病例中，有八起还未找到关联，其中两人近期到过西城（Westgate)，包括一名新加坡国立大学女学生。

这名女学生虽然出现了症状但并未求医，直到接受卫生部为到访裕廊东JEM购物中心和西城的公众进行的免费冠病检测时才确诊。

所有无关联病例都出现症状，其他病例都是去看医生时进行检测后确诊。

病例①：20岁的国大女学生，同时也在Hijabville服饰店担任兼职工。她在5月13日喉咙痛、流鼻涕和咳嗽，但并未求医。她因曾到过西城而在19日接受检测，并在21日确诊。

病例②：29岁的印度籍Platinum Yoga销售员，他曾在近日到访过西城。他在5月19日发冷和感到疲惫，并在同一天因到过西城而接受检测，于隔天确诊。

病例③：31岁的清洁工，他任职于樟宜商业园的Hong Ye集团。他在5月18日咳嗽、鼻塞和气喘，并在同一天到综合诊疗所求医，于隔天确诊。

病例④：17岁的无业男青年、他在5月18日发烧、咳嗽、头痛和伤风，当晚便到诊所求诊，抗原快速检测（ART）结果为阳性。他马上被隔离，并接受聚合酶链式反应（PCR）检测，于20日确诊。

病例⑤：34岁的Singapore Refining Company技术员。他在5月18日发烧，同一天到诊所求医。他也进行了冠病检测，并于20日确诊。

病例⑥：28岁家庭主妇。她是在5月14日发烧，但并未求医，直到19日出现气喘才到诊所。她的抗原快速检测结果为阳性，并马上被隔离。她的PCR检测结果为阳性，于20日确诊。

病例⑦：27岁马来西亚籍IVIC物流公司和麦当劳勿洛蓄水池路分店的送货员。他在本月17日发烧，但20日才求诊。他同时进行了ART和PCR检测，并在当天确诊。

病例⑧：40岁The Meatery SG男操作员。他在本月19日鼻塞和失去嗅觉，并在同一天到诊所求诊。他同一天进行冠病检测，并于隔天确诊。