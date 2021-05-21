一合环保同意收购马国手套厂商 卖方将成公司第二大股东

（早报讯）一合环保控股（Enviro-Hub Holdings）闭市后宣布周三（5月19日）已和卖方谈成条款，以4680万元收购马来西亚手套厂商Pastel Gloves公司（简称PGSB）的其余75％股权。PGSB将因此成为一合环保的独资子公司。

根据买卖双方周三同意的条款，一合环保将以2340万元现金和发出价值2340万元新股给卖方，来完成这项收购交易。它所将发出的新股共2亿9250万股，每股8分。这些新股一年内不得脱售或转移。PGSB则保证今后三年净利累计至少1800万美元。

收购完成后，PGSB的两名创办人将继续掌管工厂，其中一名创办人Law Siau Woei，将成为一合环保的第二大股东。

这项收购有待双方签订有法律约束力的合约。不过，一合环保周二（18日）已获得公司股东的批准，要把业务多元化，进军医疗产品业务。

PGSB主要从事橡胶手套的生产和贸易。一合环保于2021年1月投资持有PGSB的25％股权，总投资500万美元，包括15万5000美元股权投资以及提供487万5000美元的无息股东贷款给PGSB。PGSB目前已有两条手套生产线，每年能生产5亿5200万个手套。它计划到今年9月时把生产线增至六条，年产能14亿2000万个手套。

一合环保执行主席黄德华表示：“一旦交易完成，集团将拥有对利润丰厚的手套业务的绝对控制权，这不仅将带来很好的净利，而且还将创造正面的现金流。这些现金流将帮助集团扩展其新的医疗保健产品业务线。”

“来自PGSB的管理团队在个人防护设备业务方面有很多经验，他们致力于发展一合环保的医疗保健产品业务部门，而不是只关注PGSB。他们在复杂的净室和医用手套设置方面的知识，将有助于我们通过收购和/或有机增长的方式，扩展医疗保健产品业务线。”

一合环保股票周三开始暂停交易，股价周二闭市报8.5分，本周首两天已大涨14.9％。