骗走女郎7万多元还两度非礼她 56岁男判监

（早报讯）女子为“投资”到处向银行借钱，结果被骗走了七万多元。骗子钱到手后还约她到酒店房里“谈”，女子走投无路决定两次赴约，两次都遭骗子上下其手非礼，人财两失。

《联合晚报》日前报道，骗子张伟耀（56岁）骗了一共77人。他遭逮捕后被控120项罪名，其中包括多项失信罪、欺骗罪，以及非礼罪等。

被告昨天（5月21日）承认其中17项罪名，余项交由法官考虑后被判坐牢91个月。

根据案情，被告在2017年的一次行动中，把一名29岁受害女子骗得团团转。他骗说自己经营“酒店订房”生意，只要她投资一万元，不但能够收回本金，还能赚到1400元“回报”。

女子信以为真，在同年6月至10月之间分多次把超过七万元交给被告，被告不久就把钱花光。

女子期间内不断向被告要回她的钱，被告因此在9月27日约她到酒店客房谈。女子之前因为这个“投资”向银行贷款，已经走头无路，虽然不太情愿，但是赴约去了酒店。

到了酒店客房后，女子开口要回钱，但被告没有理会，坚持要帮她按摩脚“解压”。女子起初拒绝，但被告用钱要挟，她最后妥协。

被告先按摩女子小腿，接着把手伸向她的大腿内侧。女子立刻逃开，但被告一把抱住她，企图强吻她。女子用手挡下后逃出房间。

为了要回钱，女子在10月18日再次回到酒店客房和被告见面。女子当时哭着哀求被告，但被告变本加厉，熊抱女子后对她上下其手。她最终挣脱逃离，到警局报案。

主控官指出，女受害者因事件心灵严重受创，如今不再敢靠近男人，甚至因为完全不想和男人接触，也和交往两年的男友分手。