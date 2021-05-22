黄循财：探讨如何为受影响企业提供进一步援助

（早报讯）随着我国进入高警戒解封第二阶段，餐饮业、德士与私召车服务等纷纷受到冲击。政府接下来将探讨如何为其他受影响的企业提供进一步的援助。

财政部长黄循财今天（5月22日）在面簿贴文说，本地从上周收紧防疫措施，以防止冠病在社区内散播。虽然这些措施是必要的，但也对一些行业如餐饮业、艺术团体、健身房等造成影响。

黄循财说，财政部已调高给予餐饮业者的雇佣补贴至50％，同时也免除小贩中心和熟食中心摊主一个月的租金。

由当局与当局指定经营者所管理的约6000名小贩中心摊主将能从中受惠，援助金达550万元。

文化、社区及青年部也通过文化艺术振兴配套协助本地的艺术与文化团体，同时也加强体育振兴配套，为受影响的健身房提供营运津贴。交通部也在昨天宣布，让每辆德士或私召车通过冠病疫情司机援助基金（COVID-19 Driver Relief Fund）获得每日10元的额外补贴。

黄循财说，他也收到其他受影响企业和个人的反馈，虽然他们无须暂停营业，不过也被购物商场人流量下降、整体活动量减少所影响。

“我了解这些担忧，我们将继续关切本地的情况，评估如何在这高警戒解封第二阶段期间，为一些脆弱但可行的企业提供进一步的援助。”