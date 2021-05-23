本地新增四个冠病感染群

（早报讯）本地昨天（5月22日）新增四个冠病感染群，其中，再有一名麦当劳快餐店送餐员染病，他与日前确诊的另两名同事兼同屋住户形成了新感染群。

根据卫生部文告，新确诊的24岁男送餐员在IVIC Logistics物流公司和伊莱雅民众俱乐部分店当送货员。

另三个新感染群分别与日前确诊的40岁Deliveroo和Grab送餐员、28岁家庭主妇以及19岁新加坡理工学院学生有关联。

其中，该名送餐员也在Warburg公司当自动贩卖机装货员。与他有关的两起新病例分别是一名9岁康德小学（Springdale Primary School）学生和一名5岁MY World学前教育中心学生。

与28岁家庭主妇有关的新病患则是一名和她同住的1岁男童。

五个现有感染群也出现新病例。其中，樟宜机场感染群继续扩大至105人，新确诊病患是一名与日前确诊病例同住的33岁菲律宾籍女佣。

与AbbVie Operations Singapore工程师有关的感染群再添四起病例，扩大至16人。新病例包括一名在芬薇连路（Fernvale Link）职总优儿学府幼乐园上课的2岁男童。

电子业公司Sms Infocomm感染群增加两起病例，包括一名在新翔食品服务从事兼职食品处理人员的19岁新加坡理工学院男生，以及一名在该公司当工厂操作员的35岁男子。

Pacific Law感染群和与49岁家庭主妇有关的感染群都各添一起病例。