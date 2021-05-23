数病例住巴西立51街第559座组屋 整座居民今明强制检测

（早报讯）巴西立51街第559座组屋近期出现数起冠病确诊病例，卫生部会在今明两天为整座组屋居民进行强制性冠病检测。

这是卫生部第二次强制规定整座组屋居民接受检测，该部门在昨天和前天为后港8道第506座组屋的居民进行强制性检测。

白沙—榜鹅集选区议员陈国明今天（5月23日）早上在面簿贴文说，卫生部已通知议员们有数起确诊病例住在巴西立51街第559座组屋。

为了确保全体居民的安全以及作为预防措施，卫生部已通知这座组屋所有家庭在今天或明天早上9时至下午4时，到设在巴西立51街云海小学旧校舍的区域检测中心接受检测。

当局已向受影响居民派发传单，并会发送手机短信通知。不过该部门没有透露这座组屋有多少个单位。

为了确保检测中心不会出现人潮拥挤的情况，陈国明呼吁所有居民遵守被分配的时段。他也说，住在周围其他几座组屋的居民则不必接受检测，除非他们在5月2日以后到访过第559座组屋。