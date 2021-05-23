巴西立组屋两户四人确诊 最早确诊者是88岁机场清洁工

（早报讯）巴西立51街第559座组屋确认有两户人家共四人确诊感染冠病，最早确诊的是早在本月6日确诊的88岁机场清洁工。

该区议员、内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明受访时指出，从今早约9时起，已有约50至60名住在这座组屋的居民到住家附近的检测中心接受冠病检测。他指出，居民昨晚约8时接到通知后，都相当冷静，今早一部分居民有序地到住家对面、于旧校舍设的检测中心，接受检测。

有居民也在短短一周内第二次接受检测，他们较早前是因为曾到过白沙购物中心，而主动去综合诊疗所检测。陈国明说：“做过一次检测不代表之后就不会再受感染，居民也很清楚这点。为了求安心，他们都很乐意再做多一次检测。多数的人都冷静看待，也有一两个居民关心确诊者的情况。”

根据卫生部与国家发展部发布的联合文告，巴西立确诊的四起病例是同户家庭的第63120、第63444、第63445病例，以及另一户的第62873病例。属同户家庭的有一名47岁家庭主妇、46岁男游泳教练及12岁就读附近小学的女生。另一起病例是受雇于Ramky Cleantech Services，在樟宜机场第三搭客大厦当清洁工。

陈国明说，基层义工在第559座组屋附近的其他组屋也张贴告示。他指出，如果没有到过第559座组屋，该区居民不需要太过担心，应继续观察自己的身体情况，在必要时才去求诊。