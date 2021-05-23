好心劝阻违例停车 夫妻竟遭恶整痛打

（早报讯）发现男子在洋房外违例停车，法国夫妻好心上前提醒，不料隔天凌晨竟遭对方摸黑上门“报复”，不仅把垃圾倒在洋房庭院内，甚至对洋汉拳打脚踢。

被告库玛拉不承认两项抵触防止骚扰法令和一项蓄意伤人的控状，经审讯后被判罪成，需坐牢五个月和罚款6000元，并须赔偿5470元。被告不服所判，针对罪成、刑罚和赔偿提出上诉。

国家法院发出的判词显示，受害者是住在实龙岗一带的法国籍洋汉和妻子。

两人在2017年4月1日发现被告将车子停在两人的洋房附近，由于该处非停车处，而且陆交局人员经常在此处巡逻，他们于是好心上前提醒被告，但被告未多加理会就下车离开。

不久后，陆交局人员凑巧在远处巡逻，被告误以为是法国夫妻通报当局，气得赶紧回头移车，并不忘拉下车窗呛声说“很喜欢报警是不是”。

怒气未消的被告隔天凌晨4时许上门闹事，法国夫妻睡梦中被一声巨响和连环门铃声吵醒，打开窗户就发现被告在洋房外大骂两人，更呛洋汉“你以为法国人就可以为所欲为是不是？”

被告连番骂了几句话后转身就走，法国夫妻下楼时发现庭院满是垃圾，显然是被告刻意把垃圾倒入庭院中“报复”。

洋汉为了确认被告的住家，紧跟在被告后方，结果途中被告竟挥拳攻击洋汉，将洋汉的眼镜打飞，更猛踹洋汉的背部。

洋汉的妻子赶到现场时，被告也掏出手机猛拍他们，扬言要让两人“爆红”。两人报警处理，被告随即落网。