卫生部长王乙康面簿贴文答复 有关冠病疫情的多个常见问题

（早报讯）针对近日公众对接种疫苗的疑问，卫生部长王乙康贴文澄清指出，现下共有78名接种疫苗者受感染，大部分是前线人员，而没有接种疫苗的染病者约有300人，国际研究持续显示疫苗对预防感染和严重症状非常有效。

卫生部长王乙康今天（5月23日）在面簿贴文，答复有关冠病疫情的常见问题。

针对有公众询问许多接种疫苗者仍感染冠病病毒，因此没必要接种疫苗，王乙康表示这是错误的，因此在目前疫情中，共有78名接种疫苗者受感染，大部分是前线人员，而没有接种疫苗的染病者约有300人。

他说：“国际研究持续显示疫苗对预防感染和严重症状非常有效。”

另外，对于新变种病毒B.1. 617是否会通过空气传播和极具传染性，王乙康指出，冠病病毒一般会在人们咳嗽、打喷嚏、说话或唱歌时，通过空气中的飞沫和气溶胶传播，B.1.617传播方式也一样。

他提到，多重因素会影响病毒传播的风险，空气不流通和通风不良会加剧传播。

王乙康说：“大部分感染病例发生在密闭的地方，在没有戴口罩情况下密切接触，因此当局禁止堂食和大型聚会。这也是为什么现在有很大一部分感染来自家庭的原因。为了保护你的家人，如果不适，应立即去看医生。”