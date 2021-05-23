樟宜机场T3感染群源头并非来自印度航班

（早报讯）我国自去年3月就已没有往返印度的客机航班，樟宜机场第三搭客大厦感染群源头并非来自印度的航班。

新加坡交通部、外交部和人力部今天（5月23日）联合答复媒体询问时说，印度自去年3月已禁止所有往返新加坡的国际客运航班。新加坡航空公司目前安排飞往印度的只有货运班次。

目前往返新加坡和印度之间的航班皆为印度政府为海外撤侨行动“致敬印度”（Vande Bharat）所使用的包机。这些包机由印度政府指定的印度航空公司承包，并且必须获得新加坡政府批准。

除了从海外撤侨，印度政府也允许必须返回新加坡的人乘搭这些包机离境，因为只有这些航班飞往新加坡。

政府在答复中指出，这些航班目前都使用樟宜机场第一搭客大厦（T1）。每日乘搭这些班机从新加坡回返印度的乘客人数平均为180人，从印度入境新加坡的则为平均25人。入境新加坡的绝大多数是新加坡公民和永久居民。

所有抵境乘客必须接受抗原快速检测（ART）和聚合酶链式反应检测（PCR），抵境后由专车直接送往居家通知地点，履行21天的居家通知。

樟宜机场第三搭客大厦（T3）感染群的病例人数已逾百人，是目前我国最大的活跃感染群，引发民众担忧病毒是否从疫情严重的印度经由抵境航班传入我国。

新加坡民航局和樟宜机场集团本月21日发出的文告曾指出，T3感染群的源头是一名机场员工，他上个月在协助来自南亚国家的一户家庭时受感染。但当局没有说明这个家庭具体来自哪个南亚国家。

我国从4月23日午夜起，禁止过去14天曾到过印度的旅客入境，5月1日午夜起禁令进一步扩大到从尼泊尔、斯里兰卡、巴基斯坦和孟加拉等南亚国家入境的旅客。新加坡公民和永久居民不受影响。