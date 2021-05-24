（早报讯）本地冠病疫情近期反弹以及美国通货膨胀可能上升的担忧，将影响本周的股市表现。分析师提醒投资者关注冠病疫情发展和美国经济情况，在进场时应保持谨慎。

华尔街股市上周五表现不一，道琼斯指数起0.36%，纳斯达克指数跌0.48%，标普500指数微跌0.08%。

今天值得关注的股票如下：

*星狮物流工业信托（Frasers Logistics & Industrial Trust）今早宣布，将以4亿6970万元，收购在德国、荷兰和英国的六个物流与工业房地产。

与此同时，该信托将以每单位介于1.363元至1.399元，私下配售2亿2000万新单位，筹集至少约3亿元，并且有选择权再发售多2000万新单位，把私下配股收益提高至达3亿3580万元。

发售价范围比上周五的1.4332元闭市价分别低了2.4%和4.9%。发售价将在经过加速邀标定价（book building）过程后定出。

另外，信托也宣布将以9360万欧元（约1亿5090万新元）脱售四家控股公司，这些公司持有三个德国物业和一个荷兰物业的权益。

*祥发控股（CFM Holdings）今早表示，目前正在与第三方讨论潜在交易。这些讨论仍在进行中，但不保证最终会达成任何潜在交易的协议。

*安杰德国际（Ntegrator）今早要求暂停交易。

*黑金天然资源（Blackgold Natural Resources）今早要求暂停交易。

*砂之船资产管理首席执行官洪明发将在7月31日退休，他的职位会由砂之船集团创始人及董事局主席徐荣灿的高级策略顾问陈凤莱（译音Tan Hong Lye）于8月1日接任。她拥有超过15年的跨境房地产投资、房地产基金管理和管理房地产投资信托的经验。

*绿科控股（ecoWise Holdings）披露，收到三名股东发出的正式要求文件（requisition），要求公司召开特别股东大会商讨开除一名董事会成员以及委任多三名董事。公司正在确认这些股东的股权并寻求法律咨询。