已延误六至九个月BTO 料再迟三个月竣工

（早报讯）国家发展部长李智陞说，政府收紧边境管制，大大加剧了建筑业的人力短缺问题，原本已延误六至九个月的预购组屋项目，因此预计将进一步推迟三个月竣工。

他今天（5月24日）在橙易产业（OrangeTee & Tie）线上商业论坛致辞时宣布这项消息。他也强调，建屋发展局在同承包商紧密合作，以尽量减少预购组屋项目的延误。

李智陞解释，本地建筑业的大部分工作准证持有者是从南亚国家或地区招聘的。因此，随着我国禁止一些南亚国家和其他高风险国家的旅客入境，原本就人手短缺的建筑业更是雪上加霜。

尽管政府已大力介入，扶持建筑业渡过难关，但建筑业仍不可避免地受到一些冲击，导致成本增加，建筑项目也将被进一步延误，包括预购组屋等公共部门项目。

但李智陞强调，建筑成本上扬不会显著影响新组屋价格，因为当局将继续根据购屋者可负担的价格来为预购组屋定价，而不是要收回成本。

联合领导抗疫跨部门小组的财政部长黄循财本月11日在国会就冠病疫情发表部长声明时曾说，收紧边境管制对承包商而言是沉重的打击，许多预购组屋工程预计将推迟至少一年竣工，购买私宅的民众也将面对延误。

与此同时，李智陞今天致辞时也提及政府在黄金地段兴建预购组屋的计划。他说，当局已开始广泛咨询社会各界的意见，新加坡人也给予了各式各样的建议。

这些建议包括，提供较短屋契、延长最低居住年限，以及规定黄金地段组屋只能卖回给政府，并由政府以可负担的价格转售等。

但李智陞指出，要权衡这当中的利弊不容易。例如，政府若是回购黄金地段组屋，不仅确定合理回购价是个挑战，政府也可能要避免人为地保障这些组屋的价值，但现有组屋屋主又会认为这不公平。