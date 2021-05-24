【盛港杀妻案】被告承认误杀 判监10年

（早报讯）澳大利亚籍男子患有精神分裂症，频频听见一把“声音”说妻子是“魔鬼”，指示他必须“杀魔”。路上有人穿着印有‘“Finisher”字样的马拉松运动衣，男子看成是“Finish her”（杀掉她），回家后挥棍毒打和用刀子捅死妻子。男子今早承认误杀罪名，被判坐牢10年。

这起杀妻案发生于去年1月3日中午时分，地点在万国地铁站附近的盛港康埔桦虹（Compassvale Bow）爱士百乐之居（Esparina Residence）执行共管公寓的一间三楼单位。

案发时，附近住宅的数名居民看到满脸是血的妻子跑到单位阳台，一边被丈夫毒打、一边大声呼叫救命的场景，纷纷赶紧报案。

犯案男子是来自澳洲的保罗·莱斯利·科尔克（Paul Leslie Quirk），他目前49岁，案发前在综合诊疗所当足科治疗师。死者邱玉华（音译）是他的妻子，遇害时43岁。

被告原本被控谋杀，但控状后来减轻至误杀，案件今早在高庭过堂。

根据控方所披露的案情，被告杀妻后，也多刀砍死家中爱犬。他声称爱犬是妖魔的“随从”，所以必须把它打入“深渊”，以避免妻子复活。控方也就被告的杀狗行为，控他一项恶作剧杀害动物的罪名，交由法官判刑时考虑在内。

被告自2005年起被诊断患有精神分裂症，在患病长达16年的期间，包括犯案事件在内，前后曾发病三次；他首两次是自残，没有对他人造成伤害。