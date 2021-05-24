今晚开彩 数个多多旺地投注人潮减半

（早报讯）今晚（5月24日）开彩的多多第一组奖金预料将超过800万元，但我国的冠病疫情升温，加上在实施高警戒解封第二阶段措施后，巨额奖金也吸引不了多多迷去投注，数个多多旺地的投注人潮几乎减半。

今晚开彩的多多从5月13日开始，已经连续三期没人测中头奖。

新加坡博彩公司网站资料显示，多多首奖的累积奖金将高达800万元。

过去只要碰到多多累积高额奖金，多个投注站外一定排起长长的人龙，但记者今天走访几处多多旺地时，却发现排队的人数锐减。

曾在2014年改制成49个下注号码后，多达11次送出头奖的后港61街第685座“同益发”，今日上午记者走访当地时，发现只有20多人来排队投注。住在附近的曾女士（65岁，退休）受访说，跟以前相比，这次排队买多多的人数已减半。

“我都是等到有大奖才会来买，以前排队时，整个队伍会围着组屋绕来绕去的，今天人数少了很多。”

曾送出10次头奖的明地迷亚路第24座的投注站旺地，今早来投注的人数也同样锐减，据观察只有20多人。

在附近药材店工作的陈女士（50来岁）受访说：“没有冠病疫情的时候，人龙都会直接排到附近的地铁站，今天算很少人了。”

因为我国近日出现多起社区病例，政府收紧防疫措施，于5月16日进入高警戒解封第二阶段。

曾女士说：“这里是旺地，以前很多人从别的地方跑来买，今天来排队的只剩下熟悉的面孔，相信更多人待在家里吧。”