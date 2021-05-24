拒戴口罩前女军官 出庭仍没戴口罩

（早报讯）去年5月逛纽顿熟食中心时没戴口罩，多次被拍拒戴口罩的前女军官原本将在今天（5月24日）上庭答辩，但控方要求将展期，表示总检察署正在考虑进一步的行动。

潘秋玉（音译）来到国家法院时口罩挂在一只耳朵上，在门口遇见摄影记者后匆匆拉起另一边却不挂在耳朵上，用手托着口罩企图走入法庭大楼，但遭警卫拦下，要她把口罩戴好才能进去。

根据早前报道，有网民于今年5月15日在滨海湾金沙商场的地下一层广场拍到一名逛街时没戴口罩的53岁妇女。视频中，安全距离大使上前提醒，她非但拒绝配合，还呛对方“你用什么身份命令我？”。

相关视频之后在面簿上疯传后引起公愤，网民过后大揭女子底细，指她原来曾是一名海军高级军官，曾任一艘军舰的舰长。

好些网民之后上传相关照片和视频，指她多次没戴口罩出现在商场，其中一段视频显示，该妇女曾在今年2月来到怡丰城（VivoCity），她当时同样没戴口罩；另一名网友也出示照片爆料，指她去年12月在中央广场（Central Mall）逛街时，也没戴口罩。

潘秋玉早前已经因不戴口罩而被控上法庭。

根据控状，被告潘秋玉被指去年5月8日晚上7时20分至8时，出现在纽顿熟食中心时在没有正当理由的情况下不戴口罩，因此面对一项抵触冠病19（临时措施）法令的罪名。

她并不认罪，案件原本今午续审，由她上庭答辩。

潘秋玉走上犯人栏后，伸手脱下口罩，但立刻遭法官喝止，要她不能脱，提醒她必须全程戴上。

代表国家环境局的主控官表示，由于总检察署将考虑对潘秋玉采取进一步的行动，因此向法官申请展期。

潘秋玉问主控官展期的具体原因，但主控官再三表示不便透露。

最终，潘秋玉表示不反对控方的申请，但强调希望控方不要拖延太久。法官批准申请，将案件安排在7月12日续审，并且要控方在6月23日交代案件的新进展。

她走出法庭大楼之后，距离没多远就脱下口罩，一只手拿着瓶装水，一只手握着口罩，对着摄影镜头微笑离开。