阻断措施前夕组织“街车聚会” 车行老板入狱罚款吊销执照

（早报讯）阻断措施前夕组织超过150辆车参与的“街车聚会”，车行老板今午（5月24日）被判坐牢四周、罚款4000元，以及吊销各级驾照两年。

法官下判时表示，虽然新加坡大部分的人都在积极防疫，但仍有一些害群之马自私自利的行为诋毁大家的努力，法庭有必要严惩这些人以儆效尤。

《联合晚报》日前报道，杨靖成（译音，31岁），面对六项罪名，包括触犯传染病条例、冠病19条例、公路交通法令，妨碍司法公正、以及提供假资料等罪名。

他日前承认其中四项罪名，余项交由法官考虑后，今午被判刑。

根据案情，被告为了帮他的车行生意打广告，去年3月在汽车爱好群组内贴了张海报，邀请车主在3月28日晚上11时到东海岸的麦当劳旁停车场集合，举行“街车聚会”。

在活动举行的前四天，也就是3月24日，政府宣布更严厉的措施来阻断冠病的传播，禁止超过10人的非必要的集会。被告见到当晚有超过150辆车子出现，但他没有停办活动，还按照原定计划出发，也没有阻止车主间的交流互动。

车队抵达文礼惹兰布罗（Jalan Buroh）的终点后，被告得知大士南有一个非法赛车集会，因此带着一部分的车主，在隔天凌晨12时30分到了大士南荫道。

交警接获通报后，在凌晨2时30分到场扫荡，被告和其他车主想要逃走，但最终还是被交警拦下。

被告事后在社交媒体上发文感谢到场的车主。

不久后，他为了掩盖罪行，删掉群组，还把社交媒体上的广告删除。

他在同年5月15日晚上至隔天凌晨之间再次犯案，约了另外十辆车全岛游车河，经过了多条高速公路。其中，他们在经过滨海高速公路（MCE）和加冷巴耶利峇高速公路（KPE）时超速，还被一名民众拍下。

根据视频，被告在巴耶利峇高速公路车速曾超过时速100公里。

被告发现有民众上载视频后，在5月16日下午将他的白色福士伟根Jetta GT汽车上的尾翼拆除。警方两天后找上他做笔录时，他谎称视频里的汽车不是他的车，还说自己的车没有尾翼。

但是，他隔天又向警方承认撒谎，说他故意拆掉尾翼是为了想要误导警方。

被告将在6月25日开始服刑。