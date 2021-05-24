6月学校假期所有ERP闸门收费调低1元

（早报讯）来临的6月学校假期，全岛所有公路电子收费闸门（ERP）所有时段的费用将调低一元，一些路段将在特定时段免收过路费。

陆路交通管理局已完成6月学校假期的ERP收费检讨，有鉴于本地实施高警戒解封第二阶段措施和全面居家学习，路上车辆数量减少，因此收费将全面调低。

其中，部分路段在部分时间段将免收过路费，其中包括：

早上8时30分至9时30分和傍晚5时30分至6时30分：往市区方向的亚逸拉惹高速公路（AYE），在裕廊镇大会堂路的三个闸门 早上7时至8时和早上9时30分至10时：南向中央高速公路（CTE），在布莱德路前的闸门 早上7时30分至8时和9时30分至10时：南向中央高速公路过了布莱德路，以及泛岛高速公路（PIE）往南向中央快速公路叉路的四个闸门。 早上7时30分至8时和9时30分至10时：南向中央高速公路辅路，往泛岛高速公路樟宜方向和实龙岗路上段的闸门。 傍晚5时30分至6时：北向中央高速公路，过了泛岛高速公路出口的两个闸门。 早上8时30分至9时：往东海岸公园大道（ECP）方向的加冷—巴耶利峇快速公路（KPE），过了德福立交桥（Defu Flyover）的闸门。

调整后的收费标准将在本月27日至6月27日有效，收费将在6月28日恢复到之前的水平。