裕廊东Jem和西城感染群扩大至50人 感染源头可能是清洁女工

（早报讯）卫生部的流行病学调查发现，裕廊东的Jem和西城购物商场感染群的感染源头，有可能是一名53岁清洁女工。这个感染群的累计确诊人数已扩大至50人。

根据卫生部今晚（5月24日）的文告，当局正在调查曾到过Jem和西城，或在这两个商场工作的确诊病例。调查结果发现，这些病例当中可能在持续传播病毒，而感染源头可能是一名在5月6日到过西城的53岁清洁女工。这名清洁女工在罗契斯特酒店（Park Avenue Rochester）这个居家通知指定设施工作。

卫生部说，由全国公共卫生实验室进行的全基因组排序和系统发生学分析结果显示，一些曾到过Jem和西城的确诊访客，病毒基因组排序与这名清洁女工相似。当局正在进一步调查病毒传播途径。

为阻断潜在病毒传播链和进行彻底清洗，Jem和西城购物商场自昨天（5月23日）起对外关闭两个星期，并会在6月6日重开。卫生部也为这两个商场的职员进行特别检测，以及为那些在本月10日至14日到过这两个商场的访客提供免费检测。

鉴于当局发现更多与Jem和西城相关的确诊病例，这项免费检测的范围将扩大。卫生部鼓励所有在本月10日至22日到过这两个商场的人，若感到身体不适，应到区域检测中心或拭子检测计划（SASH）下的公共卫生防范诊所（PHPC）接受免费冠病检测。