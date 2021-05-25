（早报讯）美国华尔街股市周一隔夜摆脱近几周的摇摆，全天都处于上涨势头。

美国联邦储备局官员发表说话表示未来几个月市场供不应求将可能导致价格上涨，但将是过渡性的现象，舒缓投资者对通货膨胀压力的隐忧，三大股指闭市显著收高。

道琼斯工商指数升186.14点或0.54％，报34,393.98点；标普500指数升41.19点或0.99％，报4197.05点，纳斯达克指数升190.18点或1.41％，报13,661.17点。

亚太区域早盘率先开市的日本、韩国和澳大利亚股市都走高。

本地方面，海峡时报指数（STI）周一（24日）在谨慎交投中上涨5.72点或0.18％，闭市报3123.61点。

今日（5月25日）可关注股票：

1.美罗控股（Metro holdings）截至3月底全年取得3675万元净利，比去年增长14％。集团董事会建议派发每股2分的年终股息，以及0.25分的特别股息，相等于50.7％股息派发率。

2.日本食品控股（Japan Foods Holding）截至3月底全年取得360万元净利，比去年增加256％。集团董事会建议派发每股1.75分的年终股息，意味着全年股息达2.5分。

3.星狮物流工业信托（Frasers Logistics & Industrial Trust）以每单位1.399元，完成2亿4000万新单位的私下配售，筹集约3亿3580万元，用于收购位于德国、荷兰和英国的六个房地产项目。私下配售获得约2.8倍的认购，配售价在预示范围的高端，相等于经调整交易量加权平均股价（adjusted VWAP）的1.5％折价。

4.高峰环球（Top Global）大股东以每股现金0.39元提出全面收购的献议，截至周一（24日）傍晚6时共获得90.28％持股股东接受，收购方宣布献议成为无条件，计划在献议截止后将公司除牌。献议将于6月28日下午5时30分截止。

5.城市发展（CDL）主席郭令明提醒，若房价继续上涨，政府可能推出更多降温措施。根据集团周一闭市后发布的常年股东大会会议记录，郭令明于4月30日在大会上回答股东现场提交到聊天室的问题时，提出上述看法。

6.谢美丽控股（Mary Chia）向新加坡交易所监管公司申请进一步延长呈交2021财年未经审计财报的期限一个月至6月30日。

它周一闭市后发布文告表示，由于马来西亚最新的行管令，使到当地财务团队不得不在家办公，造成不方便进入会计系统，而且当地店面不是关闭就是不能全面运作。“财务团队必须从1月13日到2月5日在家办公，过后5月9日至11日又在家办公。”

尽管马国财务团队已重返办公室，但仍需要更多时间来完成管理账目。所以要求将呈交财务报表的时间延长一个月。

7.美鹰酒店信托（EHT）在美国的15间酒店，有14间酒店以总共4亿8190万美元（6亿4100万新元）卖给四家公司，其中，第一轮“假马竞标”胜出者拿下10间酒店。