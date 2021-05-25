建屋局推出3879个BTO单位

（早报讯）建屋发展局展开新一轮组屋销售活动，本次推出的3879个预购组屋单位中，约四成位于红山和芽笼两个成熟市镇，其余在兀兰和登加。

根据建屋局今早（5月25日）发表的文告，本轮活动共有四个预购组屋项目，房型包括二房式灵活单位、三房式、四房式和五房式单位。

其中，红山的Telok Blangah Beacon有105个三房式和70个四房式单位，四房式单位不含津贴的售价从60万2000元起跳，是本轮组屋销售活动中售价最高的。该项目的竣工期也比另三个项目长，预计2027年第一季完工。

芽笼的MacPherson Weave则有216个二房式灵活单位、156个三房式和1010个四房式单位供申购。项目与麦波申地铁站毗邻，预计2026年第一季竣工。

非成熟市镇兀兰的Woodgrove Ascent是本轮最大型项目，1540个单位涵盖二房式灵活单位至五房式单位。四房式单位不含津贴的售价从27万5000元起跳，是本轮同类型单位中最便宜的。项目预计2025年第三季竣工。

除了预购组屋单位，公众也能透过本轮活动申购全岛各区的2494个剩余组屋单位。这批组屋约有28％已建成，其余仍在兴建中。

公众可从即日起至下周一（31日）上建屋局网站提出申请。鉴于防疫措施收紧，建屋局促请公众不要前往建屋局中心或分行，应在网上提交申请。

建屋局将在8月推出位于后港、裕廊东、加冷黄埔、女皇镇和淡滨尼的约4900个预购组屋单位，今早也宣布11月会在蔡厝港、后港、裕廊西、加冷黄埔和登加推出约3100到3600个预购组屋单位。

政府收紧边境管制对建筑业造成重大影响，建屋局指出，原本已预计延误六至九个月的预购组屋项目，可能会再推迟三个月或更长时间竣工。该局会密切留意所有项目的工程进度，与各机构合作缩短延误期。