5岁女童遭非礼 保姆夫判监27个月

（早报讯）五岁女童被保姆丈夫非礼一案，保姆夫今早被判坐牢26个月外加三下鞭刑。由于被告已超过50岁，因此以一个月的监刑取代鞭刑，共得坐牢27个月。

女童称2019年4月12日在保姆家被保姆的老公陈威添（译音）非礼，但陈威添不承认非礼未成年少女的罪状。

早前在结案陈词中，辩方指女童年纪太小，不是个可靠的证人；控方反驳，指女童处于懵懂年龄，不大可能编造故事，也没有理由诬蔑被告。

法官在听了控辩双方的结案陈词后，上个月30日判被告罪成。

主控官今早在为判刑陈词时列出四大加重刑罚因素。她说，被告背叛女童和她父母对保姆一家的信任，在女童应当感觉安全的环境下干案。再来，被告预谋干案，选择妻子忙的时间，选择家中不会被看到的角落犯案。另外，受害人年仅五岁，被传召供证时也才七岁。最后，被告的行为对女童造成精神上的伤害，她责怪自己为何不早些告诉母亲，不是也会因噩梦惊醒，因此应该严惩被告，判他坐牢30个月到36个月外加三下鞭刑。另外，由于他已超过50岁，主控官认为应该多加一个月的监刑取代。

被告的代表律师反驳，指对女童来说，被告并非一个“父亲”的形象，不能说是背叛信任。他也指，被告并没有刻意安排事件的发生，因此不能说他预谋干案。最后，女童并没有被诊断出患有创伤后压力心理障碍症。因此，上述论点都不能构成加重刑罚因素。

法官最终判被告坐牢26外加三下鞭刑。由于被告已超过50岁，因此以一个月的监刑取代鞭刑，共得坐牢27个月。