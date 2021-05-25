私召车业者Grab下个月起调高车资

（早报讯）日后乘搭Grab需支付更高车资，私召车业者Grab下个月起涨车资，每趟车程的基本收费增加1元。

这是Grab自2017年，首次调高车资收费。整个6月期间，多出来的1元收费将全额入司机口袋，协助他们应对防疫措施收紧的情况。

私召车的载客量因疫情持续下滑，自从进入高警戒解封第二阶段后，司机的生计进一步受挫。Grab星期二早上（5月25日）宣布推出援助计划，从四大方面协助司机渡过难关。

根据文告，Grab将从下个月1日起调高车资，每趟车程的基本收费从原本的2元5角增加至3元5角。新的基本收费适用于旗下所有载客服务，但不包括一般德士、GrabHitch和GrabCoach。

Grab一般会抽佣20％，不过公司暂时不会针对多收的1元抽佣，而是让司机净赚这1元。这项安排将实行至6月底。

Grab是在与司机和劳资政伙伴深入讨论后，才决定调高收费。公司指出，不少司机和劳资政伙伴反映，虽然司机的成本不断增加，但Grab自2017年就没有调整收费。“我们希望通过调高收费增加司机的收入，让他们能长期以财务上可行的方式，继续为乘客提供既安全又高品质的载客服务。”

为了让消费者适应新收费，公司也会在下个月1日至14日期间，提供尖峰时段可使用的1元优惠券。