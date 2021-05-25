教育部2024年起在另七所小学设幼儿园 到了2025年总数增至57所

（早报讯）教育部将在另七所小学设立教育部幼儿园。到了2025年，全岛共有57所教育部幼儿园，可录取约7900名新生。

于2024年投入运作的教育部幼儿园分别位于康岭小学（Casuarina Primary)、丹绒加东小学、养正小学、榜鹅小学，以及南山小学（South View Primary）。2025年开放的幼儿园则位于伊莱雅园小学(Elias Park Primary)和后港小学。

教育部幼儿园提供两年的学前教育，每所各有100至120个K1新生学额，同时提供学生托管服务。学生托管服务从上午7时至傍晚7时。

七所新幼儿园的报名期将在学校投入运作前的一年开放，在2月举行，教育部到时会提供更多细节。至于新幼儿园是否会与哪些婴幼儿教育中心（Early Years Centres）合作，详情有待公布。

教育部长陈振声今天在面簿发贴文指出，无论起跑点，让每名孩子享有好的开始，这是教育部幼儿园的宗旨。教育部将逐步设立更多幼儿园，让更多新加坡人能有优质且负担得起的学前教育。

他说，教育部幼儿园的重点不仅仅在课业，也强调以寓教于乐的方式培养孩童的信心与好奇心，提升他们的社交能力，同时为他们打好语言和计算能力的基础。幼儿园也提供各母语课程，包括华文、马来文和淡米尔文，这点也吸引想让孩子从小接触母语的家长。

此外，教育部幼儿园也与所在的小学紧密协作，让孩童将来能更轻松地融入小学生活。

家长可上网站：http://www.moe.gov.sg/mk 查阅有关教育部幼儿园的信息。