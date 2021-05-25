家中13人生日派对非法群聚 曹国辉认罪罚3500元

（早报讯）新传媒艺人曹国辉在家中非法举行13人的“生日派对”，今早认罪后被判罚款3500元。

法官下判时表示，曹国辉（53岁）身为屋主，在13人之中必须负起最大的责任。

早前报道，曹国辉面对一项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名，指他在去年10月2日晚上至10月3日凌晨时分，在他位于布莱德路一带丽施路（Daisy Road）的公寓内与另外12人非法群聚。

13人之中，除了曹国辉和前杂志编辑林志强被控上法庭以外，其他11人已经各被罚款300元。

林志强上周认罪后被判罚款3000元。

根据案情，为了庆祝他自己、徐鸣杰（32岁，艺人），以及包勋评（30岁，艺人）的生日，曹国辉于去年10月2日，决定在他公寓住家内举行生日派对。除了自己和另外两名寿星公以外，曹国辉也邀请了林志强、王志国（45岁，艺人），以及田铭耀（29岁，艺人）。

包勋评受邀后，约了易佳憓（艺人，22岁）一起出席。

林志强则邀请了陆淑仪（行销经理，33岁）、周取贤（艺人，30岁）、陈欣淇（艺人，29岁）以及王春薇（行销经理，34岁）前去。

王春薇负责买蛋糕，并且在姚懿珊（艺人，34岁）的陪同下到场。陈俊川（行销经理，30岁）则“不请自来”，想给曹国辉一个惊喜。

案发晚上，曹国辉、林志强以及包勋评三人在晚上7时至8时之间在公寓内吃晚餐后，其他人在晚上8时至隔天午夜12时之间陆续抵达，并且在午夜12时至凌晨4时之间相继离开。

聚会中13人吃喝玩乐，但都没有戴上口罩。

根据冠病19（临时措施）法令，违令者可被判罚款高达1万元，或坐牢最长六个月，或两者兼施。