无新加坡人在吉隆坡轻快铁意外中受伤

（早报讯）我国外交部目前没有接到新加坡人在吉隆坡轻快铁意外中受伤的消息，新加坡驻吉隆坡最高专员公署也与当地政府保持联系。

外交部发言人今天（5月25日）发声明，指出这点。

发言人说，新加坡政府对于吉隆坡轻快铁意外造成多人受伤，感到难过。“我们向受意外影响的家庭寄予同情，并祝愿伤者早日康复。”

身在马来西亚的新加坡人，若需要领事援助，可致电+60-3-2161-6277联系新加坡驻吉隆坡最高专员公署，或拨外交部24小时热线+65 6379 8800 / 8855

吉隆坡格拉那再也轻快铁昨晚发生两部列车相撞事件，造成逾200人受伤。这是马国历来最严重的轻快铁意外事件。

金马警区主任莫哈末再纳昨晚在事发现场召开记者会表示，昨晚8时33分，一列从甘榜峇鲁站开出的空车驶往吉隆坡城中城站时，列车操作员误将列车在不恰当的时间驶入地下轨道，结果与另一列载有213名乘客的列车迎面相撞。他说，空车事发前曾发生故障。

他指出，由于控制中心发生沟通失误，载有乘客的列车并未发现前方正有一辆列车迎面而来。他说，伤者已陆续送往医院急救。

首相慕尤丁昨晚在面簿表示，他已指示交通部及国家基础建设公司（Prasarana）展开全面调查。他也下令各方配合，为伤者提供全面治疗，尤其目前正是冠病疫情严重时期。