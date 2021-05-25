朋友砍人 他帮忙洗掉刀子血迹 男子判监8周

（早报讯）朋友拿刀砍人，男子不但没有如实向警方交代，还替朋友清洗沾满血迹的刀子，妨碍司法公正，昨天（5月24日）被判坐牢8周。

被告是29岁的叶康军，他抵触一项妨碍司法公正条文的控状，昨天出庭认罪。

另一被告是36岁的蔡宏明，他早前已在持危险武器蓄意伤人和滥用毒品法令下被控，分别被判坐牢8个月2周，以及3年。

受害者是60岁的白古梁，两名证人则是60岁的曾德福和51岁的黄庆康，涉案3方都是朋友关系。

案情显示，去年3月15日，因怀疑受害者胡乱说话，两名证人与受害者在三楼楼梯间发生口角。

此时，正在叶康军四楼住家的蔡宏明听见了争执声，于是从叶康军住家拿了一把28公分长的刀，叫叶康军跟他一起出去，随后用刀砍伤受害者左手。

看到事态严重，两证人马上介入制止，让受害者逃跑，叶康军则先回家。

不久后，蔡宏明也回到叶康军住家，向他坦承自己砍了人，将刀丢进他的洗碗盆。

叶康军看见血迹，因不想让警方知道自己的刀被用来干案，于是马上清洗，并将刀收回厨房。

他也让蔡宏明待在家中“冷静”一小时半。

警方抵达后展开长达10小时的调查，但叶康军起初被查问时并未坦诚交代事件、凶器以及蔡宏明早前在他家的事宜，甚至称不认识他。直到警员反复查访后，叶康军才揭露蔡宏明的行踪。

医疗报告显示，受害者的左手被割伤。

法官最终判叶康军坐牢8周。（人名译音）